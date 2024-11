Vivi Wanderley mostra foto rara e comenta relação da mãe com Ayrton Senna

Vivi Wanderley deixou os fãs impressionados ao compartilhar um registro, nas redes sociais, onde sua mãe, Daniele Aguiar aparece ao lado de Ayrton Senna. Os dois eram próximos e na foto, estavam tomando banho de mar.

Além disso, Vivi escreveu: "Não me conformo que minha mãe era assim com o Senna". A influenciadora ainda prometeu aos seus seguidores que vai gravar vídeos ao lado da mãe para que ela conte histórias que viveu ao lado do piloto.

Vale lembrar que em 2021, Daniele Aguiar também chegou a publicar uma foto ao lado de Ayrton Senna e Adriane Galisteu, e desabafou: "Que saudades eternas desse ser humano incrível que eu tive o privilégio de ser amiga".

Após a publicação de Vivi, internautas escreveram: "Biscoiteira, ela e a mãe dela". "Sua mãe e todas as mulheres que ele conhecia". "Será que a Galisteu furou o olho da mãe da Vivi?" "Mais uma que o Senna pegou".

Contudo, outros ainda disseram: "Uau, sua mãe era lindíssima". "Como a naturalidade deixa a gente bonito, né?! Olha que mulher linda que ela era". "Uma amiza de milhões, literalmente". "Não é pra qualquer um, hein".