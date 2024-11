O que disse Nego Di após deixar prisão

O influenciador Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, foi solto, na última quarta-feira (27), após passar por 130 dias na Penitenciária Estadual de Canoas, no Rio Grande do Sul. Na porta do presídio, o ex-BBB foi abordado pela imprensa.

Entretanto, o influenciador evitou falar com os jornalistas. No entanto, Nego Di disparou a seguinte frase: "Deus é maior. É o que eu tenho para dizer", declarou ele enquanto entrava em um automóvel segurando uma sacola branca com os seus pertences.