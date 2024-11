Tati Minerato joga direta após racismo da irmã: "aprender como não ser"

Tati Minerato manda direta após episódio com irmã - (crédito: Reprodução Instagram )

A Tati Minerato não se conteve nas suas redes sociais e disparou um direta em seu status do WhatsApp, na quarta-feira (27). Em meio a polêmica envolvendo a irmã, Ana Paula Minerato, que se referiu à cantora Ananda com falas racistas, a modelo compartilhou uma mensagem reflexiva sobre aprendizagem.

"A gente sempre pode aprender algo com os outros, inclusive como não ser", dizia a publicação. Vale lembrar que, a loira não ficou do lado da irmã após a bomba explodir nas redes sociais. Tati, inclusive compartilhou uma nota de repudio para os atos racistas cometidos pela ex-musa da Gaviões da Fiel.

"Hoje venho me pronunciar sobre uma situação que me deixou profundamente triste e abalada. Antes de mais nada, quero deixar claro que sou absolutamente contra qualquer forma de racismo ou preconceito. Essas atitudes não condizem com os valores que carrego e que fazem parte da minha história".

"Minha trajetória sempre esteve profundamente conectada ao samba, um universo rico, vibrante e que tem na cultura negra sua essência mais valiosa. Foi nesse espaço que cresci, aprendi e me desenvolvi como pessoa, cercada por uma diversidade que só me engrandece. Por isso, sempre busco reconhecer, respeitar e valorizar essa herança que tanto me inspira. Sou grata por me acolherem!"

"Desde criança, em minha família, fui ensinada sobre a importância do respeito ao próximo. Minha mãe, Dona Sílvia, foi uma figura central nesse processo, sempre nos mostrando o valor de tratar todas as pessoas com igualdade e dignidade".