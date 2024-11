Influenciadora é estuprada em São Paulo; entenda

Amanda Souza Santos, de 26 anos, alega ter sido vítima de um estupro após aceitar um convite para rever um ex-affair. A influenciadora digital ficou muito machucada após o episódio e procurou a Delegacia de Polícia de Vila Jacuí, em São Paulo, para prestar queixa de solicitar uma medida protetiva.

No entanto, a Coluna Mariana Morais teve acesso com exclusividade ao boletim de ocorrência feito pela influenciadora. Durante depoimento, Amanda relatou que recebeu uma ligação de Vinicius a convidando para sair. Eles já haviam parado de se relacionar há cerca de 3 meses.

Contudo, inicialmente, a influenciadora digital negou o convite. Mas em seguida, o irmão do rapaz, de apenas 5 anos de idade, teria interceptado a ligação e reforçado o pedido. Por conta disso, a jovem acabou aceitando o encontro, mas teria dito que iria apenas como amiga.

Após isso, Vinicius Rodrigues então solicitou um uber para Amanda, que foi ao encontro dele para almoçar na Marina Maranata, no Igaratá, em São Paulo. No local, o homem teria chamado a vítima para dar uma volta de jet ski.

Entretanto, quando estavam fazendo o passeio, Vinicius parou de pilotar e pediu um beijo. Segundo Amanda, ele teria dito que caso ela não o beijasse, seria jogada na água. Assustada, a influenciadora topou dar apenas um selinho, mas meio assim foi empurrada para fora do jet.

O abuso

Amanda ficou toda molhada e Vinicius a convidou para ir à casa dele, onde ela poderia tomar um banho. Além dela, uma amiga e outro homem também foram juntos para a residência do rapaz. Contudo, quando estava tomando banho, a vítima foi surpreendida ao ver o suposto agressor entrando no banheiro.

Em seguida, a influenciadora relatou que Vinícius entrou no box e começou a estuprá-la quando ela ainda estava de costas. Ela pediu que ele parasse e se virou. No entanto, ele teria começado a se masturbar na frente dela.

Ao tentar fugir do local, a jovem escorregou e caiu no chão. Nesse momento, o homem teria ido até ela e ejaculado em seu rosto. Amanda ainda contou que ele já havia demonstrado ter um comportamento agressivo quando os dois se relacionaram há meses atrás, mas nunca tinha visto nada como o episódio que sofreu.

Além disso, Amanda ficou com hematomas nas coxas, por causa da queda e com ferimentos na unha, após tentar se defender. Ela também usou as redes sociais para desabafar com os fãs sobre o abuso sexual que sofreu.