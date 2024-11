Liziane Gutierrez detalha soco na cara dado por Chris Brown

A Liziane Gutierrez, que está presa no Marrocos, há cerca de um mês, por suposto desacato a autoridade, foi um dos destaques no documentário "Chris Brown - Uma História de Violência". Nas declarações a ex-A Fazenda detalhou o que motivou a agressão do cantor.

"Quando vi o Chris Brown pela primeira vez na festa, ele estava agindo de forma extremamente estranha. Assim que me viu com o telefone na mão, Chris Brown foi até mim e socou meu rosto. O segurança pegou meu celular e me tirou da festa."

Entretanto, Liziane reconheceu que agiu errado, mas segundo ela, nada justifica a atitude do rapper. "Não estou dizendo que foi certo o que fiz, mas isso não lhe dá o direito de me dar um soco na cara", frisou a famosa durante as declarações do documentário.

Vale lembrar que, a beldade está presa no Marrocos há quase um mês. A influenciadora foi acusado de desacatar as autoridades local. E, desde então, segue buscando pelos seus direitos para conseguir voltar para o Brasil.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações: "Cheio de caso nas costas desse querido, e os fãs juram que ele é inocente", escreveu um usuário. "O engraçado é a polícia não aceitar a denúncia, mas ela e o pessoal do documentário jurar que é verdade", disse outro.