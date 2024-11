Ananda se pronuncia após boletim de ocorrência contra Ana Paula Minerato

A cantora Ananda usou as redes sociais, nesta quinta-feira (28), para se pronunciar após ser vítima de ataques racistas de Ana Paula Minerato. A artista foi xingada com termos pejorativos, em áudio da ex-musa da Gaviões da Fiel, enviado para o rapper Kt Gomez.

No pronunciamento, Ananda disse: "Foi muito difícil fazer esse pronunciamento, mas resolvi fazê-lo trazendo uma dose de letramento racial e um pouco da minha história. O que não podemos mais é aceitar que atitudes racistas fiquem impunes. Racistas não passarão! Quero justiça e destinarei o valor da indenização para projetos de educação antirracista e de gênero".

Em seguida, ela acrescentou: "Fui atingida pelos meus traços africanos. Ela fala sobre minha família, meus pais, meu grupo. Foram palavras racistas que foram direcionadas a mim, e quem é uma pessoa racista, cometeu um crime. Ela fez um pedido de desculpas, mas ela cometeu um crime. E isso tem que ser visto como um crime, dando a seriedade que o assunto tem".

Além disso, a cantora revelou: "Existe essa questão de eu ser vista dessa forma por conta dos meus traços negroides, mas há essa confusão porque tenho a pele muito clara. Como isso se encaixa? 'Ela é muito branca para ser preta, mas também é muito preta para ser branca. Isso entra outro assunto, que eu não vou falar agora, porque eu ainda não tenho o letramento correto para falar sobre isso. Aí a gente vai falar com especialistas, vai discorrer sobre isso com os especialistas, né, que são os pardos de pele clara, onde eu me encaixo por ter traços negroides, mas ser uma pessoa de pele branca".

Por fim, Ananda desabafou: "Sofri algumas humilhações, algumas violências em relação a isso, não só com bullying, mas com falas que me atravessaram, por pessoas de quem até eu gostava". "Se você olhar para mim e disser que não, você vai estar sendo leviano nesse momento onde sou agredida, onde sofro essas violências, onde sofro esse bullying, eu fico com raiva de ser quem eu sou".