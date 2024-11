Rodrigo Faro tem dias contados na TV Record devido a baixa audiência

O contrato com o apresentador Rodrigo Faro está prestes a chegar ao fim, entretanto a TV Record, até o momento não esboçou interesse em renovar com o famoso. A decisão estaria atrelada à queda de audiência do programa Hora do Faro.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, a emissora de Edir Macedo não tem planos de renovar o vínculo com o apresentador e demiti-lo após 16 anos de trabalho, encerrando uma parceria que começou em 2008. Quem opinou sobre os últimos acontecimentos foi o ex-apresentador de A Fazenda, Brito Jr.

O famoso gerou polêmica com declarações a respeito de Faro comandar o especial de fim de ano da emissora, o "Família Record". “A Record está certa, mas não deveria escalar um demitido para comandar o programa que reúne os melhores da casa. Acho que tem cara de castigo”, disse ele.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a possível demissão do artista. "Eu entendo porque eu assisti por acaso o programa dele e achei muito chato", disparou um internauta. "Não adianta a audiência da Globo é mil vezes mais atrativa!", opinou mais um. "Dança gatinho, dança", brincou mais um.

Vale lembrar que, nos últimos dias Faro tem compartilhado momentos únicos cuidando da esposa Vera Viel. A modelo foi diagnosticada com sarcoma sinovial, um tipo raro de câncer que afeta tecidos moles, como músculos, ligamentos e tendões.