Ananda detalha relação com rapper ex de Ana Paula Minerato

A cantora Ananda, quebrou o silêncio e contou detalhes da relação que levava com o rapper KT Gomez, ex-namorado de Ana Paula Minerato, na última quinta-feira (28). Em entrevista ao apresentador Léo Dias, a artista disse que, assim que terminou com o músico ele voltou com a ex-apresentadora da Band.

Durante a conversa, Ananda revelou que conheceu KT entre os amigos e que não tinha a intenção de ficar com ele: “Eu não tinha intenção nenhuma com ele. Quando a gente se encontrou, eu estava com mais amigos”, explicou ela.

Na sequência, a cantora revelou que acredita que o ex-casal ainda tenha algo pendente na relação. "Eu acho que eles ainda têm uma parada muito mal resolvida. Eles terminaram de uma forma muito chata, muito trágica", disse.

"E, na verdade, quando você acaba assim, você gosta da pessoa, fica com aquele sentimento de que poderia ter sido diferente”, afirmou. A artista também revelou que não abriu mão do momento em que estava vivendo na carreira para cuidar da vida sentimental.

“Eu estava entrando num momento completamente novo, com meu álbum pronto, e não iria parar a minha vida para ficar triste por causa de um cara que acabou de terminar e a ex é maluca. Eu preferi não fazer parte disso. Quando me afastei, ele apareceu com a Ana de novo”, revelou a beldade.