Giselle Itié fala sobre aborto e culpa relação tóxica com Guilherme Winter

A participação da Giselle Itié no podcast "Exaustas", apresentado por Samara Felippo e Carolinie Figueiredo continua dando o que falar. Dessa vez, a atriz revelou que chegou a pensar em abortar o filho devido a má relação que tinha com o pai da criança, o ator Guilherme Winter.

"A primeira emoção, o primeiro sentimento foi de plenitude. Filho, vou ser mãe, amo criança e sempre tive vontade de ser mãe. Só que quando a ficha foi caindo e comecei a ser mais objetiva, olhei para o pai do meu filho e comecei a questionar."

"Será que vou conseguir ir para frente com essa relação para o resto da vida. Sim, foi uma relação tóxica e não estou julgando quem é tóxico, era uma relação tóxica de duas pessoas e já estava muito óbvio que não ia para frente", disse ela durante o bate-papo com as famosas.

No entanto, Giselle decidiu seguir com a gravidez após conversar com os seus familiares. "Sou muito grata porque tenho uma família muito unida, que sempre me acolheu em todas as questões da minha vida. Sentei com a minha família, conversei com eles e perguntei o que faria", disse ela.

E continuou: "Eles disseram: 'Gi, a gente está com você para o que você decidir, mas pelo que a gente te conhece não vale a pena tirar um sonho'. Não vale a pena passar por essa violência por conta de um homem", disparou a atriz.