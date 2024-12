Alice Wegman se revolta com cobranças à Netflix - (crédito: Reprodução Instagram )

A mulher com quem Ayrton Senna, já foi casado, Alice Wegman, rebateu a comentários e críticas de internautas, na última segunda-feira (2). Após a minissérie da Netflix ir ao ar, o público resolveu cobrar a plataforma pela ausência de Adriane Galisteu, o que teria revoltado Wegman.

Nas redes sociais, especificamente no Instagram, um usuário questionou o papel de Lilian. "Quem é Lilian? Nunca ouvi falar dela na época da vida do Senna. A Galisteu sim... que estranho. Mas cada qual com a história que quer contar não é mesmo...", escreveu.

Em resposta, a loira rebateu a indagação. "Uai, teve um monte de ex-namoradas dele que nem apareceram na série! Difícil resumir uma vida inteira em 6 episódios… Mas isso não diminui o tamanho do herói que ele foi, né?”, declarou Alice.

Na ocasião, Alice explicou que a história do competidor não se resume a 6 episódios. "É porque ela não era uma pessoa pública (assim como muitas outras que o Senna namorou, e sequer estão na série)... Porque são só 6 episódios. Imagina quantas histórias de amigos e mulheres que ele ficou não entraram também."

"A vida dele era muito grandiosa, impossível de resumir. É muito desrespeitoso tentarem reduzir a carreira dele e a vida toda a apenas dois relacionamentos. O cara era muito mais que isso nas pistas e significou muito mais para o Brasil, e é isso o que a gente vê na série", finalizou ela.