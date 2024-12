Thaís Fersoza perde vaga para Gil do Vigor no BBB 25 e motivo vem à tona

Gil do Vigor irá ocupar o cargo de Thaís Fersoza, no Bate-Papo BBB 24. Ao que tudo indica, a artista foi deixada de lado dessa edição por causa do seu baixo desempenho no programa e também de seu comportamento na frente dos entrevistados.

Fersoza foi bastante criticada na web por deixar os entrevistados desconfortáveis e exagerar um pouco no deboche. Outra pessoa que deixará a edição será o humorista Ed Gama. No entanto, ele foi realocado no elenco do Domingão com Huck.

Além disso, em nota, a emissora confirmou os novos apresentadores. "Em 2025, quem comanda a atração que vai ao ar no gshow e no Globoplay é a dupla Gil do Vigor e Ceci Ribeiro. Os dois serão responsáveis por conduzir a conversa com o eliminado, ao vivo, depois das noites decisivas do reality".

Contudo, o ex-BBB comemorou a nova fase: "O bate-papo com o eliminado é um momento muito importante em que as pessoas esperam para ver as reações dos eliminados, os seguidores, os percentuais e tudo mais. Então, é uma grande responsabilidade".

Por fim, Gil ainda prometeu: "Eu vou dar tudo de mim. Estou estudando bastante e me preparando para que eu consiga suprir essa expectativa. A Ceci é maravilhosa, muito talentosa! Ela já tem uma carreira bem bonita aqui fora. Eu estou muito aberto a aprender com ela. Eu tenho certeza de que a gente vai se completar".