Carlinhos Maia revela verdade por trás do fim da Farofa da Gkay

A participação do humorista Carlinhos Maia no programa "De Frente com Blogueirinha" continua dando o que falar. Durante o episódio, que foi ao ar na última segunda-feira (2), o famoso revelou algumas verdades por trás do fim da Farofa da Gkay.

"Eu falei tanto com ela para acabar com isso. Eu conversei com ela várias vezes: 'Querida, não tá na sua vibe. Você quer ir para a Farofa vestida de Balenciaga, não conecta! Bota um shortinho jeans, um topzinho e vai dançar com o povão", iniciou ele.

E seguiu: "'Ela queria ficar lá em cima toda vestidona, o povo não estava indo por isso. Farofa com Balencia, o que tem a ver? Ela não estava se divertindo, não. Muita gente, muita gente suga, né? Você está ali no auge, no bem bom, todo mundo ama, aí a menina dá uma queda e todo mundo desaparece", argumentou.

Por fim, Carlinhos Maia contou que, apesar de incentivar a amiga a dar um fim no evento, esse não teria sido o real motivo de não haver mais a Farofa da Gkay. "A gente teve várias conversas, mas não acho que isso determinou o fim do Farofa. Ela tá em outra fase, ela está leve."

Nas redes sociais os internautas comentaram sobre as declarações do humorista: "Eu amava acompanhar a farofa, mas ele tem razão, não é mais a vibe dela", comentou um usuário. "Realmente, ela está tão clean, perfeita! Maravilhosa! Não combina mais", frisou mais um. "Adoro a sinceridade dele", contou outro.