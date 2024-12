Maiara é flagrada com novo affair; saiba tudo

A Maiara, que faz dupla com Maraisa, foi flagrada em clima de romance, na última segunda-feira (2), com um homem misterioso. No vídeo, a cantora surgiu de mãos dadas com o rapaz e segundo o humorista David Brasil, os pombinhos estariam a caminho do quarto de um hotel.

Entretanto, essa não foi a primeira vez que o suposto casal foi visto junto. Maiara e o homem misterioso foram flagrados por fãs circulando pelo evento que aconteceu no cruzeiro da dupla sertaneja, no último final de semana.

Na ocasião, os pombinhos surgiram esbanjando cumplicidade enquanto se preparavam para curtir o show do cantor Leonardo. Vale lembrar que, a sertaneja já se relacionou com outras vezes, entretanto o namoro que mais marcou a vida amorosa da cantora foi ao lado de Fernando Zor.

A relação foi marcada com idas e vindas de março de 2019 a abril de 2023. Recentemente, Fernando Zor assumiu publicamente um relacionamento com a médica dermatologista Lara Bissi. Nas redes sociais, os pombinhos compartilham momentos apaixonantes juntoss.

Além de Fernando Zor, a artista namorou o cantor Matheus Gabriel em junho de 2023, mas eles terminaram em outubro do mesmo ano.