Mãe de Neymar surpreende após entrar para lista de bilionários

A Nadine Gonçalves, mãe do Menino Ney, surpreendeu o público após entrar para a lista dos bilionários. Com um patrimônio estimado em R$ 6 bilhões, a empresária contrariou os internautas ao provar que a sua fortuna é proveniente do seu trabalho e esforço.

Para quem não acompanha, Nadine é sócia de sete empresas, incluindo as que administram a carreira do filho. Além disso, ela e Neymar pai estão no quadro societário de duas empresas de combustíveis para aviação, localizadas em Arraial do Cabo (RJ) e Guarapari (ES).

No entanto, apesar do patrimônio bilionário, Nadine mantém uma vida discreta e longe de ostentações. Ela é presidente do Instituto Neymar, organização que promove ações sociais, e dedica seu tempo aos netos.

Nas redes sociais, os internautas comentaram surpresos com a notícia. "Por isso o menino lá está desesperado", comentou um usuário sobre Tiago, ex-affair da empresária. "Agora está explicado porque o Tiago ainda é apaixonado por ela", disparou outro. "Quando se tem uma porta e sabe usar, o resultado é esse", elogiou mais um.

Para quem não acompanhou, recentemente, o ex-A Fazenda, Tiago Ramos, pediu uma nova chance com a "Neymãe". Nas redes sociais, o modelo escreveu que a beldade havia o bloqueado. Além disso, Tiago confessou que Nadine era a mulher mais linda que ele já conheceu.