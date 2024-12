Mãe da criança que fez birra em avião se pronuncia sobre briga

Aline, mulher que ficou conhecida na web esta semana após discutir com uma passageira no avião, decidiu se pronunciar pela primeira vez e contar sua versão da história. A briga teve início após Aline pedir que Jeniffer Castro se levantasse de seu assento para ceder lugar ao seu filho de 4 anos que queria sentar na janela, onde a passageira estava. No entanto, Jennifer se negou, já que estava na sua poltrona correta e pagou por ela.



No entanto, após a repercussão do caso, Aline revelou, em entrevista ao Léo Dias. "Quero deixar claro que, em nenhum momento, eu pedi, nem me direcionei à Jeniffer”. “Ela sabe disso, ela sabe que não fui eu que gravei o vídeo. Ninguém da família gravou vídeo, porque o que aconteceu foi o seguinte". “Estava viajando eu, Arthur, que acabou de fazer 4 anos. O que não justifica ele fazer birra, mas é uma criança como qualquer outra criança dessa idade, que em algumas situações vai se comportar de maneira inadequada"



Além disso, em seguida, acrescentou: "A gente tem que corrigir, e foi o que qualquer pessoa no voo, passageiros e comissários de bordo, presenciaram. Ela foi insultada, mas jamais por ninguém da minha família, e sim por uma senhora que estava vestindo uma camisa de uma ONG, que eu não vou divulgar porque não achei que a atitude dela foi correta". "Eu não vi gravação de vídeo nenhum. Eu estava tentando fazer com que Arthur colocasse o cinto e parasse de chorar, porque sei como é irritante uma criança chorando. Quem ficou incomodado com a atitude da Jennifer não fui eu".



Por fim, Aline declarou: "Quando a Jennifer chegou, um passageiro sugeriu que ela trocasse de lugar para que Arthur ficasse ao lado da avó. No direito dela, ela preferiu ficar no assento dela. Eu imediatamente retirei o Arthur e o coloquei ao meu lado na outra janela, porque, como estão dizendo, ‘a mãe deveria comprar um assento para a criança’, mas ele tinha um assento na janela e não queria ficar na minha. Ele queria estar perto da avó".