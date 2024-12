Anitta comenta briga com Ivete Sangalo e faz revelação

A Anitta pegou a todos de surpresa após desabafar com os seguidores durante um live no Instagram. A beldade que lançou, na última quinta-feira (5), o seu disco "Ensaios da Anitta", com a participação de Ivete Sangalo, falou sobre uma briga que teve tempos atrás com a baiana.

"Ivete que é maravilhosa. Eu sou muito grata a ela, que me perdoou por ter sido c*zona com ela por tanto tempo. E isso é o mais legal de tudo dela. Muito bom, gente", disse a carioca enquanto fazia a live em seu perfil para mais de 60 milhões de seguidores.

Entretanto, a "Poderosa" não especificou em qual época teria ocorrido a desavença com a baiana. Vale lembrar que, rumores de uma treta entre as cantoras rondam a internet desde 2017. Após o lançamento do livro "Furacão Anitta", escrito pelo jornalista Léo Dias, ele relata um episódio desconfortante entre elas.

No texto, Léo Dias afirmou que Ivete teria sugerido que Anitta se "humilhasse" em um programa de TV para que fosse convidada para gravação de seu DVD. Logo após o lançamento do livro, um suposto áudio de Anitta confirmando a história também foi vazado.

No entanto, Anitta e Ivete nunca expuseram publicamente nenhum tipo de briga entre elas. Pelo contrário, Anitta canta músicas de Ivete em seus shows e a cantora baiana chegou a desejar melhoras para a carioca durante um problema de saúde.