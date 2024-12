Casal de influenciadores é preso em Fortaleza

A influenciadora Laís Oliveira e o marido, Eduardo Veloso, foram presos, na última quarta-feira (4), enquanto curtiam férias em Fortaleza. O casal é investigado por lavagem de dinheiro, envolvendo jogos de azar online, como o “jogo de tigrinho”.

Entretanto, o mandado de prisão foi feito pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, por organização criminosa e executado pela Polícia Militar do Ceará. Vale ressaltar que, o processo em questão corre em segredo de Justiça.

Durante a operação, que foi coordenada pelo setor de inteligência da PMCE, a polícia rastreou os dois por meio de atividades recentes nas redes sociais. A detenção ocorreu sem incidentes, e Laís e Eduardo foram levados sob custódia imediatamente após a confirmação do mandado de prisão.

Vale lembrar que, Laís Oliveira é uma influenciadora amplamente reconhecida com 4,8 milhões de seguidores no Instagram. Eduardo Veloso, seu marido, também não fica de fora, com uma base de 635 mil seguidores em seu perfil do Instagram.

Contudo, os pombinhos utilizavam suas plataformas para promover conteúdos que, supostamente, escondiam um esquema criminoso de lavagem de dinheiro. A ação prejudicava milhares de pessoas e movimentava valores significativos.