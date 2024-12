Xuxa culpa Marlene Mattos por término com Ayrton Senna

Após a estreia do documentário, que conta a história sobre Ayrton Senna, diversos telespectadores ficaram surpresos com os bastidores da vida amorosa do piloto. O longa foi ao ar no final de novembro deste ano, após 12 anos de planejamento.

Isso porque, Adriane Galisteu, última pessoa com quem o piloto se relacionou, foi retratada na série durante poucos minutos. Já Xuxa Meneghel, ganhou um maior destaque no longo.

Após repercussão, a web resgatou vídeos em que Xuxa Meneghel revela os motivos pelos quais a relação dela com Ayrton Senna não foi para frente. Marlene Mattos foi uma das responsáveis pelo término do casal.

Em uma entrevista a um podcast, a rainha dos baixinhos declarou: "Marlene chegou para mim e disse: 'Você tem que escolher entre a sua profissão ou o seu amor. Porque se ele entrar por uma porta, eu saio pela outra'. E vocês já sabem qual foi a minha escolha".

Além disso, na ocasião, a artista desabafou: "Eu não sei se eu estaria com ele ainda, se ele estaria vivo, eu sei que eu seria outra pessoa".