Amado Batista engata romance com miss 50 anos mais jovem

Parece que o Amado Batista, de 73 anos, ingressou em mais um relacionamento. Dessa vez, a escolhida foi a Miss Brasil Universe Mato Grosso, Catiele Franciele, de 22 anos. Os pombinhos foram flagrados de mãos dadas em um bar, no último final de semana.

De acordo com o colunista Léo Dias, amigos próximos ao artista disseram que é amor verdadeiro. Nas redes sociais os internautas comentaram sobre a suposta nova namorado do famoso, que é conhecido por se envolver com mulheres mais nova.

"Só uma curiosidade: Qual o valor da fortuna do Amado Batista?", indagou um usuário. "Realizando o sonho da vó dela, certeza", escreveu outro. "É o amor à primeira VISA, opa, vista", brincou mais um internauta.

Vale lembrar que, o cantor teve um relacionamento com Layza Bittencourt Felizardo, que atualmente mora em Palmas, entre os anos de 2019 e 2023 e os dois chegaram a morar juntos. Após o fim da relação, ela entrou com processo na Justiça.

Entretanto, a ação seria para o reconhecimento e a dissolução de união estável, com fixação de alimentos provisórios e também de alimentos compensatórios. Os documentos estão disponíveis para consulta pública no E-Proc, do Tribunal de Justiça.