Virginia desabafa sobre polêmica com Evaristo Costa

A Virginia Fonseca falou sobre o imbróglio envolvendo o ex-âncora da TV Globo, Evaristo Costa. Durante a apresentação do seu programa, "Sabadou com Virginia", a influenciadora foi questionada sobre o episódio e decidiu não entrar em detalhes.

"Me doeu muito, só que não vale a pena voltar com isso. Porque eu acho que essa pessoa não está passando por um momento legal agora. Na época eu me pronunciei, mas acho que não vou voltar com isso pelo momento que a pessoa está passando. A pessoa me pediu desculpas (na época) pelo Direct."

O episódio em questão aconteceu em abril de 2023. Durante uma consulta médica, a primogênita de Virginia Fonseca, Maria Alice, resistiu para ser vacinada e, na ocasião, a pequena procurou refúgio em sua babá. Os registros foram publicados nas redes sociais da influenciadora.

Entretanto, a publicação repercutiu na web. Em seu perfil da rede X, o antigo Twitter, Evaristo Costa mandou uma indireta e disparou: "Já ouviram falar ‘mãe é quem cria?’”. Zé Felipe, marido da jovem, não gostou nada do que viu e usou as próprias redes para defender a família, usando palavrões e falando diretamente ao jornalista.

Na época, Virginia Fonseca também se pronunciou e rebateu a fala polêmica do âncora. "Mãe é quem cria, sim, mas em caso de abandono. Eu nunca abandonei as minhas filhas, eu vivo por elas, faço tudo por elas, tenho babás porque eu trabalho, gosto de trabalhar para conquistar as minhas coisas sem depender de ninguém. Para dar a vida que pessoas que eu amo merecem!"