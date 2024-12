Antônia Fontenelle surta com fama de mulher que não cedeu lugar em avião

A Antônia Fontenelle surtou, no último final de semana, e usou o seu perfil do Instagram para rebater a fama da mulher que não cedeu o lugar para uma criança no avião. Durante as declarações, a influenciadora chegou a usar palavras de baixo calão contra os internautas.

Bando de canalhas, é o que vocês são! Vocês que seguem uma mulher que olha com cara de desdenho para uma mãe com um filho desesperado dentro de um avião! A criança pode ser mal educada, mas é uma criança", iniciou ela.

"A mãe está desesperada, ela disse que não foi ela que gravou a merd* do vídeo. O que estou falando aqui é: para essa mulher virar uma heroína, para você em uma tarde seguir ela e ficar um David Brasil da vida, enaltecendo a mulher", disparou Antônia.

"Eu não vi um vídeo, ninguém falando que essa mulher pode ser qualquer merd*, menos heroína", exclamou a famosa, aparentemente alterada. Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações de Antônia Fontenelle.

"Tentando se mostrar, não deu! A moça ganhou os seguidores calada", opinou um internauta. "Antônia era mulher tão inteligente, alguém que inspirava, mas hoje em tudo se mete", comentou outro. "Pela primeira vez eu concordo com a Antônia", ressaltou outro.