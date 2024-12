Memphis Depay investe em ex-BBB e arranca suspiros da web

Ao que tudo indica, Alane Dias conquistou o coração de Memphis Depay. O atleta, que está há apenas dois meses no Brasil atuando no Corinthians, tem flertado com a ex-BBB e parece que a paraense está animada com a interação dos dois.

Isso porque, segundo o jornal Extra, Alane tem recebido muitas mensagens de Depay. No entanto, a paquera ainda está acontecendo apenas pelas redes sociais, porque os dois ainda não se conheceram pessoalmente.

Vale lembrar que não é a primeira vez que a influenciadora chama atenção de um estrangeiro. Recentemente, Lewis Hamilton deixou uma curtida em uma publicação do Instagram da ex-BBB. Contudo, Memphis também tem marcado presença no perfil da paraense.

Além disso, Alane está solteira há cerca de um mês, após dar um fim no relacionamento com o empresário Lucas Silva. Os dois ficaram juntos durante 5 meses. Apesar disso, eles não se falaram abertamente sobre o término da relação.

O jogador holandês já passou por clubes famosos como Manchester United, Barcelona e Atlético de Madrid. Agora, está no Brasil, onde atua no Corinthians. E parece que o atleta gosta do país e principalmente do Rio de Janeiro, já que Depay tem um Cristo Redentor tatuado em seu corpo.