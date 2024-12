Clima pesa em evento com João Guilherme, Marquezine e Jade Picon

Parece que rolou uma torta de climão em um evento produzido por Ludmilla. Isso porque Bruna Marquezine e seu namorado João Guilherme, esbarraram com Jade Picon na festa. A influenciadora é ex-companheira do filho de Leonardo e teria se sentido desconfortável com o episódio.

Ocorre que no último domingo (08), Ludmilla promoveu seu segundo show da turnê Numanice #3, no Rio de Janeiro. E como de costume, após o espetáculo, a artista convidou alguns famosos para uma "resenha", digamos assim.

Contudo, o casal do momento fez questão de prestigiar a cantora e marcaram presença no pós-show. Mas, segundo a jornalista Fabia Oliveira, Jade Picon também teria sido convidada para o evento e chegou a festa sem passar despercebida.

No entanto, ao avistar seu ex-namorado com Bruna Marquezine, Jade teria se sentido incomodada e saiu com uma expressão de reprovação. Outros famosos presentes notaram o climão e o episódio teria virado assunto da noite.

Vale lembrar que Jade e João Guilherme assumiram o relacionamento em 2018 e ficaram juntos por mais de três anos. Contudo, o romance chegou ao fim em 2021 e explicaram aos fãs que estavam vivendo momentos diferentes da vida.