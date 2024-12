Maraisa se defende após curtir vídeo de Ratinho falando mal de Simone

Maraisa usou as redes sociais para se pronunciar após se envolver em uma polêmica. Ocorre que a artista curtiu uma publicação onde Ratinho aparecia falando mal de Simone Mendes e gerou burburinhos na internet.

No entanto, a postagem em questão era um vídeo de uma entrevista do apresentador à rádio Massa FM, dizendo que Simone não dava atenção aos fãs, diferente de sua irmã. "Simone é uma queridinha na televisão, quando você vê ela. Mas lá na televisão, quando ela vai participar de alguns programas, ela não é tão bacaninha com todo mundo assim, não", começou.

Contudo, em seguida, ele acrescentou: "Ela não tira fotografia, as pessoas vão pedir para tirar foto e ela não tira, ela corre, então, não é esse amor todo que aparenta". "Desde o começo, ela é assim, a Simaria sempre foi mais simpática, tratava todo mundo bem".

Após a repercussão gerada pela curtida de Maraisa, a cantora escreveu: "Qual a dificuldade de entender que curti sem querer? A Simone é uma pessoa muito especial, acabamos de fazer um projeto lindo com outras mulheres. Parem de colocar problemas onde não existe!"

Por fim, Simone respondeu ao comentário de Maraisa: "Fique em paz, meu amor. Conheço o coração de vocês, eu sei o quanto são especiais e carinhosos comigo sempre. Amo vocês".