Marina Ruy Barbosa revela verdadeiro motivo que a fez deixar a Globo

Marina Ruy Barbosa quebrou o silêncio e revelou os bastidores da sua saída da TV Globo. A artista encerrou seu contrato com a emissora após 20 anos trabalhando no canal para viver novos desafios na carreira.

No entanto, durante entrevista ao Leo Dias, a atriz declarou: "Então, foram 20 anos de Globo e acho que eu tive grandes oportunidades. Confiaram em mim para papéis importantes, eu fiz minha carreira realmente na Globo".

Em seguida, ela acrescentou: "Mas durante alguns momentos, surgiram também oportunidades para trabalhar em projetos que não eram da emissora e que me interessavam artisticamente. E não deu para fazer por conta da exclusividade".

Contudo, Marina ainda disse: "Então, chegou um momento… estou com 29 anos, ano que vem faço 30, acho que é uma data simbólica, nesse sentido. Eu pensei muito e falei: quero ir atrás de bons papéis, não importa aonde, seja na Globo ou streaming".

Por fim, a artista contou: "E surgiu também para mim essa personagem [Suzane Von Richthofen], em um momento que estava para acabar o meu contrato e eu decidi que queria me arriscar". "Mas isso não quer dizer que eu não vá fazer trabalhos com a Globo, que eu amo e de certa forma me sinto em casa lá. Mas, nesse momento, artisticamente eu achei que seria muito importante para mim fazer a série ‘Tremembé’ e essa personagem. É um desafio".