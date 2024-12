Tati Minerato sofre ameaças após ser confundida com a irmã, Ana Paula

Tati Minerato passou por um momento difícil no último final de semana, durante um ensaio técnico da Estácio de Sá. Isso porque a modelo foi confundida com sua irmã, Ana Paula Minerato e quase apanhou durante o desfile.

Uma mulher que estava na plateia começou a xingar e fazer uma série de acusações contra Tati e em seguida, partiu para cima dela. Logo depois, a moça chamou a modelo de racista e precisou ser contida por seguranças que estavam no local.

No entanto, a equipe de Tati ainda tentou explicar que ela não era a responsável pelos áudios racistas contra a cantora Ananda que foram vazados. Contudo, parece que a mulher não acreditou e se alterou ainda mais.

Por conta disso, a Rainha de Bateria da Estácio de Sá ficou muito nervosa com a situação e se afastou do desfile chorando. Para quem está perdido, ocorre que Ana Paula Minerato, irmã de Tati, gravou diversos áudios racistas, em conversa com seu ex-namorado, KT Gomez. Nas mensagens, ela ofendia a vocalista do Melanina Carioca.

Vale lembrar que recentemente, a modelo se posicionou contra a atitude racista da irmã. "Diante do ocorrido envolvendo minha irmã, Ana Paula Minerato, preciso dizer que, por mais que o amor pela minha família seja inegável, não posso e não devo ser associada a atitudes que não condizem com aquilo que acredito. Lamento profundamente o episódio e reitero que jamais apoiei ou apoiarei qualquer atitude que desrespeite ou agrida outra pessoa". "Meu compromisso será sempre com a construção de um futuro onde o respeito, a inclusão e a igualdade sejam valores inegociáveis. É assim que vivo e como quero continuar minha trajetória, tanto no samba quanto em todas as esferas da minha vida".