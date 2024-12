Ivete Sangalo perde a paciência com apresentadora da Record

A Ivete Sangalo protagonizou um momento icônico com a apresentadora Priscilla Freire, jornalista da TV Tropical que é afiliada da Record no Rio Grande do Norte. Durante a sua apresentação em um trio carnavalesco, na última segunda-feira (9), a baiana perdeu a com a jornalista e o vídeo repercutiu na web.

A jornalista estava no local para fazer um ao vivo direto do show, mas Ivete surpreendeu a apresentadora e começou a questionar algumas situações com ela no meio da transmissão. A cantora parece que não curtiu o comentário de Priscilla sobre o comportamento do público.

"Se você ver as imagens que eu estou vendo daqui, minha irmã. O negócio está pesado", iniciou a jornalista. "Você só viu beijando na boca? Então você não viu nada", respondeu a baiana. "Na frente das câmeras eles se comportam", rebateu a Priscilla. "Tu que pensa, besta", disparou a artista.

"Eu gosto das pessoas que não se comportam. Hoje em dia tem muitos 'fazendo a linha'", comentou a famosa usando um dito popular. Na sequência, a jornalista disparou que todos podiam fazer o que quisessem fazer.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o episódio. "Amo a Ivete, por que ela tampa a boca dos conservadores e falsos profetas com classe", disparou um usuário. "Infelizmente para o desespero de alguns, Ivete segue fazendo o que ela sempre fez de melhor, cantar e encantar", enalteceu outro. "Ivete decaindo a cada ano!", opinou mais um.