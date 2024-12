Filha de Ana Maria Braga deixa anonimato e participa do 'Mais Você'

Durante a festa de 25 anos do programa "Mais Você", a filha da apresentadora Ana Maria Braga, Mariana Maffeis, fez uma rara aparição com os herdeiros, na última segunda-feira (9). Nos bastidores da atração a moça compartilhou fotos com toda a família junta.

Entretanto, além dos quatro filhos, Mariana estava acompanha do seu marido, o professor de yoga colombiano Badarik González. "Parabéns Mais Você por seus 25 anos", disse a beldade ao compartilhar os cliques tirados ao lado da mãe.

Em novembro deste ano, a famosa celebrou o aniversário da filha e publicou uma homenagem à herdeira. "Hoje celebro com todo meu coração mais um ano da sua vida. Tenho tanto orgulho de você, da coragem com que construiu o seu caminho, mesmo diante de tantas opiniões contrárias."

"Sempre foi assim: ousada, determinada e fiel ao seu próprio coração. Feliz aniversário, minha filha. Que a vida continue te presenteando com sabedoria e saúde, e que você nunca perca essa determinação que tanto admiro. Te amo imensamente."

Vale ressaltar que, Ana Maria Braga está construindo uma casa sustentável para a filha no interior de São Paulo. Mariana Maffeis segue um estilo de vida longe da cidade e mais perto da natureza. Inclusive, ela optou por ter os filhos por parto em casa.