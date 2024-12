Belo engata romance com influenciadora

Rayane Figliuzzi está dando o que falar no navio musical de Belo. Isso porque a atriz, que antes era vista apenas como uma possível affair do artista, agora está assumidíssima. Além disso, parece que a própria tripulação já se refere a mulher como primeira-dama.

Vale ressaltar que os dois não chegaram juntos ao local. No entanto, ela chegou ao navio com um helicóptero particular fretado pelo cantor. Já Belo, estava no Sul, precisou dormir em São Paulo e só no outro dia seguiu para Santos, de onde partiu o navio.

Contudo, apesar de terem chegado separados, Belo e Rayane estão hospedados na mesma cabine. O espaço tem diária no valor de R$ 50 mil e conta com restaurantes, bar e piscinas privativas, que os demais hóspedes não têm acesso.

Além disso, a empresária foi visionária. Para que seus seguidores possam acompanhar os bastidores da viagem, Rayane Figliuzzi ofereceu uma espécie de mensalidade no valor de R$ 19,90 para que os internautas possam ter acesso aos dias que ela irá dividir ao lado de Belo.

Em entrevista ao jornal Extra, uma pessoa próxima a influenciadora revelou que o relacionamento dos dois já existe há cerca de um ano. "Ela garante que não foi amante, que já conheceu Belo separado e não nega que os dois estejam vivendo um romance, que ela chama de relacionamento".