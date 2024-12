Neymar faz teste de DNA para descobrir se criança húngara é sua filha

Ao que tudo indica Neymar Jr já fez a coleta de material genético que foi solicitada pela Justiça do Brasil. Ocorre que uma mulher húngara abriu um processo para conseguir provar que sua filha, de 10 anos, é fruto de um affair que viveu com o jogador.

No entanto, segundo o jornalista Leo Dias, Gabrielle Gáspar teria se recusado a levar a filha para coletar o material genético. Vale ressaltar que em julho deste ano, a mulher teria enviado alguns testes de DNA para o jogador, feitos na Hungria, que comprovavam a paternidade.

Contudo, os resultados seriam falsos, uma vez que Neymar ainda não havia colhido o material para o teste até agora. Ainda segundo o comunicador, Gabrielle teria sido autorizada a fazer o teste na Hungria, mas ela insiste em vir ao Brasil para realizar o exame.

Apesar disso, parece que a ex-modelo, antes de afirmar que sua filha era fruto de uma relação com o jogador, teria tentado pedir dinheiro a Neymar. Segundo amigos próximos ao craque, ela escreveu em outubro de 2021. "Boa tarde, me desculpe pela mensagem incômoda. Eu gostaria de pedir ajuda. Eu quero começar uma arrecadação de dinheiro para minha pequena garota porque minha filha está cronicamente doente (epiléptica)".

Em outro texto enviado ao atleta, a húngara revela: "Com 11 meses de idade, ela sofreu com uma encefalite, o que a deixou com epilepsia (…) Gostaria que ela passasse por uma cirurgia, porque até agora já tentamos 9 tipos de drogas (medicamentos), mas sem nenhuma mudança (…) Infelizmente, com medicamentos, contas e outras despesas desgastam grande parte de nossa fonte de renda, então pagar a cirurgia fica difícil para nós, seria de grande ajuda se você pudesse ajudar de alguma forma".