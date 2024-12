Demitido do SBT, Raul Gil deve assinar com a Rede TV

Após desistir da aposentadora, o apresentador Raul Gil deve assinar com a Rede TV. O “Programa Raul Gil” saiu da grade do SBT e o famoso encerrou o seu contrato na casa. A notícia foi dada pelo próprio artista em um vídeo nas redes sociais, no último final de semana.

De acordo com a Folha de São Paulo, o apresentador esteve visitando os estúdios da nova emissora. No entanto, ainda não há a confirmação de ambas as partes. Vale lembrar que, no último final de semana Gil mandou um recado para Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos que assumiu o comando da emissora.

"Hoje nos despedimos de uma jornada inesquecível no SBT. Foram 14 anos de sucesso, marcados por momentos que emocionaram, divertiram e aproximaram as famílias brasileiras. O Programa Raul Gil sempre teve como missão ser mais do que entretenimento: levamos uma palavra de fé, amor, união e carinho a cada lar que nos recebeu com tanto afeto ao longo desses anos."



"Neste último ano, tivemos a honra de conquistar o segundo lugar de audiência, uma prova do vínculo especial que criamos com o público. Só tenho a agradecer: à equipe maravilhosa que tornou tudo possível, ao SBT pela confiança em nosso trabalho, e principalmente a cada telespectador, que nos acompanhou com tanto carinho e fidelidade."



"O Programa Raul Gil é e sempre será uma celebração da família brasileira, dos talentos do nosso país e dos valores que nos unem como sociedade. Agora, encerramos este ciclo com o coração cheio de gratidão e esperança, certos de que novos desafios e oportunidades nos aguardam."