Regina Duarte faz grave acusação contra Boni

A Regina Duarte revelou um momento inusitado ao lado do diretor José Bonifácio de Oliveira, mais conhecido como Boni. Durante um depoimento, a atriz contou como era a rotina de gravações com o pai do irreverente Boninho.

"Gente, Boni, um dia, quase me fez ter um treco do coração. Foi nos tempos áureos, quando a gente ainda gravava no estúdio da Von Martius, ou era Lopes Quintas. De vez em quando, ele aparecia de surpresa. Aparecia no set para ver a gravação da nossa última cena do dia", iniciou a atriz.



E continuou: "Quando acabava, ele cumprimentava todo mundo e voltava pra sala dele lá em cima. Um dia, antes do 'gravando', uma cena minha, eu atrás de uma porta para entrar em cena, vejo o Boni passando por trás de mim e indo pra boca de cena".

"Nunca tinha me acontecido ver o Boni antes de gravar uma cena, então, [fiquei] com o coração batendo na garganta. Deu o 'gravando' e eu entrei em cena e, meu Deus do céu, achei que eu não ia conseguir dizer o texto. Foi um dia inesquecível, muito emocionante", definiu ela.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações. " Ela teve foi um ataque mental quando aceitou fazer parte do governo anterior, jogou anos de carreira no lixo", disparou um usuário. "Tadinha dela!", comentou outro. "Ama a Regina", disse mais um.