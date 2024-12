Mulher da janela do avião discute ao vivo com mãe da criança que fez birra

Mulher do avião briga com mãe da criança - (crédito: Reprodução Instagram)

A treta aconteceu! A mulher da janela do avião, Jeniffer Castro e Aline, mãe da criança que fez birra para sentar na janela do avião discutiram ao vivo durante o programa “SuperPop”, da RedeTV!, apresentado por Luciana Gimenez.

“Eu quero que as pessoas entendam que eu não sou inimiga da Jeniffer, que eu não tenho raiva da Jeniffer”, iniciou Aline. Na sequência, a apresentadora agradece sua participação no programa, mas ela seguiu falando com a bancária.

“Jeniffer, eu desejo que você siga na sua carreira e que você consiga… Eu não desejo o seu mal tá bom”, disse. Jeniffer Castro, entretanto, discordou das declarações: “Mas não é isso que eu vejo porque você está cobrando de mim um pronunciamento, mas também tem que cobrar da outra pessoa”.

Vale ressaltar que, o vídeo divulgado nas redes sociais não foi gravado pela mãe da criança, que fez a birra para sentar na janela ao lado da avó, mas sim por uma mulher chamada Eluciana Cardoso, que presenciou a confusão.

“Eu não pedi para gravarem vídeo meu e jogarem na internet, não era eu que tinha que fazer um pronunciamento”, continuou a bancária. Aline então discordou: “Eu digo que você teve a oportunidade de esclarecer os fatos”.