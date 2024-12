Roberta Miranda rompe o silêncio sobre affair com segurança e admite inseguranças

Aos 68 anos, Roberta Miranda abriu o jogo sobre o relacionamento com o seu segurança. A cantora tornou público o affair no dia 1º de dezembro, quando decidiu pedir o rapaz em casamento, durante um show em São Caetano, Pernambuco.

No entanto, durante entrevista ao programa Fofocalizando, nesta quinta-feira (12), ela deu mais detalhes sobre a relação. "A gente fica com os dois pés atrás. Mas se você não passar por isso, não vai perceber o que pode ser maravilhoso".

Além disso, a artista ainda declarou: "Quando você está lidando com você mesma, é uma coisa, quando divide pensamentos com o outro, é outra". "Fui mais infeliz no amor do que feliz, porque amei demais. Toda vez que amava muito, me amavam menos".

Por fim, Miranda fez uma ressalva. "Tem intersecções no caminho, principalmente quando é uma coisa de 50 anos de diferença". Vale lembrar que no dia em que pediu o segurança em casamento, Roberta beijou o funcionário na frente dos fãs e gerou burburinhos na web.

Por conta da diferença de idade entre os dois, a cantora recebeu algumas críticas, na época, mas rebateu. "Com todo carinho e respeito, mas a vida é minha. Eu faço da minha vida o que eu bem entender. Não tenho que dar satisfação nem para família. O que eu devo a todos os meus fãs é a minha arte, meu amor e meu carinho por vocês. Minha vida pessoal é privada".

A história ganhou os holofotes no dia 1º de dezembro, quando Roberta Miranda surpreendeu os fãs durante um show em São Caetano, Pernambuco. Ao notar o segurança, um homem alto e de olhos verdes, ela perguntou sobre seu estado civil e, sem hesitar, pediu-o em casamento no palco. O momento, que incluiu um beijo entre os dois, foi recebido com aplausos e gargalhadas do público.