Tatá Werneck se pronuncia sobre acusações de ex-assistente de direção

Tatá Werneck decidiu se pronunciar após ser acusada de assédio moral por um ex-assistente de direção do seu programa. Gabriel Muller usou as redes sociais para dizer que muitos colaboradores precisaram fazer terapia por causa do comportamento da apresentadora.

No entanto, após a declaração do ex-funcionário repercutir, a humorista declarou, em entrevista a jornalista Fábia Oliveira. "Eu sinto muitíssimo. Sempre adorei o Gabriel e trabalhamos juntos há muitos anos. Tenho todas as mensagens de gratidão, dele e minha, pedidos dele pra trabalhar na próxima temporada e agradecimento por todos esses anos".

Além disso, Tatá Werneck ainda acrescentou: "Além de uma equipe inteira como testemunha. Acho que ele não está bem e quis achar um culpado. Ele nunca foi demitido. O contrato dele sempre foi por obra e eu sempre o defendi na Globo, como faço com todos que trabalham comigo".

Por fim, a apresentadora revelou: "Espero que ele fique bem e reconheça que não está agindo certo. Não quero ter que me defender juridicamente, porque ele é uma pessoa que eu gosto. Mas, se for preciso, farei, porque essa é uma acusação muito séria".

Vale lembrar que o ex-assistente declarou: "Seis temporadas de horror. A última temporada a pior, sendo acusado por algo que não fiz, ficando desempregado. Todos que passam pelo Lady [Night] saem com problemas com a apresentadora". "São incontáveis os assédios que toda temporada a equipe passa. Tenho vergonha de ter ficado tanto tempo em um lugar desses. Eu aceitei, e hoje pago o preço, a terapia, para lidar com as dores e problemas causados por tantas situações absurdas vividas".