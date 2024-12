Liziane Gutierrez desabafa após ser presa por desacato

Liziane Gutierrez quebrou o silêncio após deixar a cadeia, em Marrocos. A influenciadora ficou presa por mais de 30 dias após desacatar as autoridades e revelou que passou por muitas situações difíceis enquanto ficou detida.

A influenciadora teria contraído uma bactérica enquanto esteve em cárcere privado e por isso, estaria com a perna em carne viva. Em entrevista ao jornalista Leo Dias ela ainda revelou que está com pus nos dedos e dor no estômago.



Além disso, ela contou: "Agora que estou fora de Marrocos, quero que as pessoas saibam como as mulheres são tratadas. É horrível! É um pesadelo e eu [não desejo] para ninguém". "Preciso ir ao médico, mas estou na Itália". "Não voltei para casa! Eu simplesmente peguei o primeiro voo e vim para cá".

Em seguida, Gutierrez revelou que quando estava a caminho da cadeia, precisou mostrar seus órgãos genitais para policiais, que questionaram seu gênero. "Foi muito humilhante e eu ainda estou me recuperando psicologicamente e fisicamente".

Contudo, Liziane acrescentou: "Não quero voltar para casa agora [em Las Vegas]! Preciso entender na minha cabeça o que é que aconteceu. Se eu fui abandonada ou se enfim, é muita coisa para minha cabeça. Eu preciso melhorar o meu psicológico. Estou cheia de problemas!"