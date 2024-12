Chris Brown chega em São Paulo e surpreende com pedido inusitado "anti-piriguete"

Chris Brown chegou ao Brasil, nesta segunda-feira (16) e já causou burburinhos. Isso porque o artista, que irá se apresentar no próximo final de semana no Allianz Parque, teria montado uma operação "anti-piriguete".

Ao que tudo indica, a ordem do cantor dada a sua equipe é para que nenhuma mulher se aproxime dele. A informação foi divulgada pelo jornalista Leo Dias. O motivo? Chris Brown quer evitar possíveis escândalos envolvendo seu nome.

Vale lembrar que em 2019, a influenciadora Liziane Gutierrez denunciou o cantor por agressão. Segundo ela, Chris Brown teria desferido um soco contra ela, durante uma festa. O caso foi arquivado pela polícia um tempo depois.

O episódio teria acontecido durante um after promovido pelo artista. Assim como de costume, o uso de celulares era proibido no local. No entanto, Liziane conseguiu entrar com o aparelho, mas foi pega no pulo por Chris Brown, quando tentou tirar uma foto com o ídolo. O cantor se irritou e partiu para cima da influenciadora.

No entanto, o assunto voltou a vir à tona após o lançamento de um documentário com mulheres que já foram vítimas do cantor. Aliás, a própria Rihanna já foi agredida pelo artista, na época em que os dois mantinham um relacionamento.