Simone Mendes se defende após críticas de Ratinho

Simone Mendes quebrou o silêncio após seu nome ser envolvido em uma polêmica. Ocorre que o apresentador Ratinho, revelou durante uma entrevista a uma rádio, que a artista não gostava de cumprimentar fãs.

O caso repercutiu na web. No entanto, a cantora abriu o jogo, em entrevista ao Leo Dias. "Eu amo o Ratinho. Eu sempre tratei ele com muito amor, carinho e ele sabe disso. Todas as vezes que eu encontrei [ele] foi da mesma forma".

Contudo, em seguida ela acrescentou: "E eu não deixo de admirar ele, de amar, achar um cara incrível, ser um dos melhores apresentadores do Brasil e se ele me chamar eu vou no programa dele de novo, porque eu to falando a verdade e ele sabe que eu tratei ele sempre com muito carinho”.

Além disso, a cantora explicou: "Eu sou essa Simone que sou uma das poucas artistas que chega 2 horas e meia antes do show e eu faço essa atendimento a meus fãs, dos contratantes, da imprensa, de quem esteja no meu show. Eu atendo toda essa gente antes e subo no palco e faço meu show e vou embora sim depois do show, mas eu sempre vou, porque tenho uma logística no dia seguinte".

Por fim, Simone desabafou: "Eu sou uma pessoa que depois que termina o meu trabalho eu quero ir pra minha casa ou pra um outro trabalho, cumprir a minha agenda, mas não deixando de dar amor aos meus fãs, carinho, isso de forma alguma".