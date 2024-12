Compositor de "Casca de Bala" processa Thúllio Milionário e cita calote

A parceria entre o compositor Flávio dos Teclados e Thúllio Milionário no hit "Casca de Bala" parece que azedou. A coluna descobriu com exclusividade que ambos os artistas estão brigando na Justiça pelos direitos autorais do fenômeno musical, sucesso nas plataformas digitais. O processo tramita na 13ª Vara Cível da Comarca de Natal.

De acordo com o compositor, em janeiro deste ano, a música “Casca de Bala” foi apresentada por ele ao cantor Thúllio, que expressou interesse na composição, mas solicitou uma “liberação simples” da canção, alegando que não seria uma música de trabalho. Na ocasião, Thúllio Milionário pagou o valor de R$ 3,5 mil e informou ao compositor que, caso a letra deslanchasse e fizesse sucesso, pagaria um valor a mais. O artista solicitou a liberação simples para investir um valor menor na letra, já que, segundo Flávio dos Teclados, para ter a exclusividade da música, o artista precisaria desembolsar em torno de R$ 12 mil ao compositor.

Entretanto, Flávio dos Teclados diz que, após perceber o sucesso de “Casca de Bala”, procurou Thúllio Milionário para cobrar o pagamento restante, mas foi surpreendido pelo cantor, que teria alegado já ter pago o que devia. Durante o acordo, um contrato de sessão de direito foi emitido e assinado por Flávio, cedendo 100% dos direitos pelo baixo valor negociado, preço compatível a outro tipo de cessão. Segundo a defesa do compositor, ele assinou o contrato sem ler, “por ser um cara humilde e também pela amizade com Thúllio Milionário”.

Por conta disso, Flávio está proibido por Thúllio, através da Justiça, de falar sobre “Casca de Bala” publicamente, seja pelas redes sociais ou em seus shows. No processo, a defesa do compositor ainda sustenta que Thúllio alegou que o fato de Flávio lançar músicas o atrapalhava, e que o artista o bloqueou dos seus contatos pessoais.

Além disso, para piorar o que já estava ruim, um novo arranjo musical de “Casca de Bala” foi feito em parceria com Dennis DJ sem que ele que ele fosse remunerado. Vale ressaltar que, o imbróglio tomou proporções ainda maiores depois que Thúllio lançou a versão remix em parceria com o DJ Dennis, sem que o compositor Flávio dos Teclados fosse citado. A defesa alega que, na versão remix com o DJ, Flávio foi inserido como compositor nos créditos. Mas, na prática, Thúlio foi registrado sendo o autor.

Procurado pela coluna, Thúllio Milionário não retornou o contato até o fechamento desta nota.