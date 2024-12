Melody se pronuncia após ser atacada por mãe de MC Loma

Após a troca de farpas entre a mãe de MC Loma e a genitora de Melody, a cantora decidiu se pronunciar, através das redes sociais. A confusão teve início após ela criticar a forma como a influenciadora ficou famosa.

No entanto, em seu pronunciamento, Melody esclareceu: "Oi, gente, vim aqui me pronunciar sobre esse assunto que está rolando na internet, todo mundo me marcando. Eu vim falar sobre o meu lado da história. Eu não tenho nada contra essa pessoa, nada. Assim como eu falei no programa, não tenho nada contra ela".

Em seguida, a cantora continuou: "Desde o começo da minha carreira, essa pessoa já me criticou várias vezes, já me marcou e falou muita coisa sobre mim. Eu sempre guardei para mim, nunca fui adiante e nunca quis causar briga".

Além disso, Melody desabafou: "Acho que me expressei errado no programa. Eu não precisava ter falado daquele jeito, mas não tenho nada contra essa pessoa. Acho que poderia ter guardado para mim, assim como fiz até hoje".

Por fim, a jovem declarou: "Tem uma senhora aí falando sobre mim. Eu entendo que ela defendeu a pessoa, só que ela me chamou de apagada, falou que eu quero ganhar raiva em cima dos outros". "Graças a Deus, eu tenho meus fãs, que me ajudam muito muito na minha carreira. Eu estou com a agenda cheia de shows, estouro três músicas por ano. Eu não preciso disso".