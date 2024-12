Robinho não terá direito a 'saidinha' e vai passar Natal e réveillon preso

Preso desde março na Penitenciária II de Tremembé, em São Paulo, Robinho não será contemplado com a famosa "saidinha de natal" e precisará passar as festividades de fim de ano dentro do presídio. O ex-atacante dos Santos está cumprindo pena da Justiça da Itália por estupro.

Ocorre que a pena imposta para o ex-atleta consiste em regime fechado. No entanto, apenas presos em regime semiaberto são contemplados com o benefício. "A Secretaria da Administração Penitenciária informa que o preso Robson de Souza cumpre pena em regime fechado e não tem direito a usufruir de saída temporária, benefício do Poder Judiciário apenas para sentenciados de regime semiaberto", explica a SAP em nota.

Além disso, a Secretaria da Administração Penitenciária ainda revelou que não acontecerá nenhum evento para as datas comemorativas de dezembro. "A Penitenciária II de Tremembé, que custodia Robson, não realizará programação especial para as festas de fim de ano.

Vale ressaltar que o detento precisa ter cumprido no mínimo um sexto da pena total se for primário, ou um quarto se for reincidente, para que seja beneficiado com a saidinha. Além disso, outros fatores como comportamento carcerário são observados para que benefício seja concedido.

Robinho foi condenado em três instâncias da Justiça italiana, por estuprar uma mulher albanesa, na Itália, em 2013, há nove anos atrás. Além de Robson de Souza, outros cinco homens participaram do crime, que aconteceu em uma boate, em Milão. A vítima estava inconsciente devido a grande ingestão de álcool. Apesar disso, os condenados alegaram que a relação foi consensual.