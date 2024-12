Murilo Huff é atingido por garrafa em show e expulsa homem responsável

Murilo Huff perdeu a paciência após ser atacado enquanto fazia um show, em Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco, na última segunda-feira (16). O cantor estava no palco quando uma pessoa da plateia o atingiu com uma garrafa de vidro.

O episódio aconteceu enquanto o artista cantava a música "Deixaria Tudo". A garrafa de cerveja atingiu o peito de Murilo e em seguida, ele ordenou que os seguranças do evento retirassem imediatamente o responsável pela agressão do local.

Além disso, o sertanejo pediu que a banda parasse de tocar até que o homem fosse detido pelos seguranças. Depois, o show seguiu normalmente. Nas redes sociais, Murilo se manifestou: "Se pega mais pra cima ou mais pra baixo, ia dar ruim".

No entanto, fãs do cantor lamentaram o ocorrido. "Meu Deus, que perigo! Tinha que levar uma punição, ele poderia ter se ferido feio". "Garrafa de vidro, ao ponto de quebrar e machucar ele e outras pessoas que estavam perto, sem noção!" "Isso nem pode chamar de fã. Poderia ter sido pior, mas graças a Deus não aconteceu nada".

Contudo, outros internautas ainda disseram: "Se não gosta do cara, por que está no show dele?" "Que perigo! Uma garrafa de vidro no peito! Povo sem noção com força". "Temos que respeitar os artistas. Ele ainda foi muito educado". "Não machuquem o meu docinho".