Gabigol tenta disfarçar e apaga foto com Rafaella Santos ao fundo; Veja!

O jogador Gabigol até que tentou disfarçar, mas foi tarde demais! O atleta teria publicado uma foto nos Stories do seu Instagram, na última terça-feira (17). No entanto, os internautas notaram que a presença de Rafaella Santos ao fundo do click.

Entretanto, no registro, o ex-atacante do Flamengo aparecia posando com uma blusa com muitos autógrafos em japonês. Apesar do fundo ter ficado escuro, a presença da irmã do "Menino Ney" foi notada.

No entanto, o clique foi publicado novamente pelo perfil 'Condomínio da Fifi' e causou um rebuliço na web. "Rafaela parece eu, todo ano voltando com o ex e dando errado sempre", brincou uma seguidora. "Tomara que agora casem e tenham filhos", desejou outra. "Espero de verdade que eles nunca possam postar foto juntos de novo", mostrou torcida mais uma.

Para quem não acompanhou, o ex-casal levantou rumores de uma possível recaída, na última quinta-feira (12), ao aparecer curtindo férias no Japão ao mesmo tempo. Além disso, o fotógrafo e filmaker de Gabigol publicou fotos comendo na mesma mesa de restaurante que Diego Magio, amigo íntimo de Rafaella.

Vale lembrar que, Rafaella e Gabigol viveram um relacionamento discreto. Eles terminaram o relacionamento em julho de 2022. Na ocasião, a irmã de Neymar explicou que o término não foi por falta de amor, mas que o casal decidiu seguir caminhos diferentes.