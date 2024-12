Lucas Lucco é descartado em trabalho após vazamento de vídeo íntimo

O cantor Lucas Lucco usou as redes sociais, na última quarta-feira (18), para desabafar com os seus seguidores sobre o vazamento de imagens mostrando a sua genitália. O artista revelou que perdeu trabalhos publicitários ao mostrar demais em produção de conteúdo.

Nas redes sociais, o famoso questionou o motivo de ter sido descartado em um serviço. "Teve marca que me ligou dizendo que 'não vai dar para trabalhar junto porque você ficou pelado'. Qual é o sentido de perder um serviço por isso? Eu só fui pegar um shampoo, cara", disse.

Na sequência, Lucco revelou que passará a usar sunga para as próximas gravações. "Eu não vi que afastei demais, e a partir de agora vou ter que começar a usar sunga, se eu quiser conversar aqui com vocês no banheiro, tipo 'Big Brother'. Aprendi da pior forma, mas não posso deixar isso me deixar mal. Tá ligado? Já foi, não tem como voltar. Nunca imaginei que meu 'bilau' ia estar por aí", afirmou.

Vale lembrar que, o incidente ocorreu, na última terça-feira (18), enquanto Lucas batia um papo com os internautas e decidiu tomar um banho. Na ocasião, o cantor precisou se afastar do celular e, o que ninguém imaginava era ver o órgão genital do sertanejo.

Lucas Lucco reage a vazamento de vídeo íntimo

Após descobrir o que estava rolando na web, o músico correu para se justificar. "Estava na correria. Os meninos falaram: 'Apaga lá'. E eu apaguei. Eu levei na esportiva, até porque se você não levar na esportiva aqui na internet, a galera te massacra", comentou.

"Eu tinha que estar preparado para este tipo de coisa. O que é ruim é as pessoas acharem que fiz aquilo de propósito. Teve marca que me ligou hoje e falou: 'Não vai dar para a gente trabalhar junto naquela data porque você ficou pelado lá no...' Qual é o sentido de perder serviço? Fui pegar o shampoo", completou.