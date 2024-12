Claudia Raia afirma ser 'liberal' com filho de 1 ano: 'Quis botar gloss'

A atriz Claudia Raia falou mais uma vez sobre a criação dos seus filhos. Durante uma entrevista, a famosa contou que 'na sua casa se experimenta de tudo'. Segundo ela, Luca, de 1 ano e seis meses pode ser o que quiser ser. Ela também afirmou que Enzo, o primogênito, teve 17 profissões antes de chegar na vida adulta.

"Aqui em casa é assim. Ele quis botar gloss. Gente, ele é uma criança de um ano e seis meses. E aqui se experimenta tudo, na minha casa se experimenta tudo. É brincar de: 'Quero ser...'. Enzo teve 17 profissões antes de ficar adulto. Sofia também experimentou de tudo", frisou a artista.

Em março desse ano, Claudia Raia conversou com a revista Caras Brasil e deu detalhes sobre o futuro de Luca e o que espera do seu filho mais novo com Jarbas Homem de Melo. Ela disse que quer que o pequeno se sinta livre para escolher no mundo de possibilidades que podem surgir na sua vida, não sendo influenciada pela carreira artística da família.

“Eu não penso nisso. Assim como foi com Enzo e Sophia, quero que ele se sinta livre para escolher o que quiser em todos os âmbitos da vida dele. A gente gosta de instigar o lado mais artístico e lúdico, mas porque achamos importante para o desenvolvimento dele."

"Não fazemos isso com a pretensão de que assim ele siga carreira artística. Tanto eu quanto Jarbas queremos que ele Luca seja feliz e que faça suas próprias escolhas tendo a certeza de que vamos apoiá-lo sempre”, disse.