Mãe de Ludmilla sai em defesa da filha após ataque homofóbico

Brunna Gonçalves e Ludmilla estão à espera da primeira filha. As duas anunciaram recentemente a novidade, durante um show e depois revelaram o sexo do bebê através das redes sociais. No entanto, o casal tem sido constantemente alvo de ataques homofóbicos.

Desta vez, um internauta recebeu um corte atravessado da mãe da cantora. Em uma foto onde Ludmilla aparece ao lado de sua esposa grávida, Brunna Gonçalves, ele escreveu: "Quem é o pai?". "Teu C*", rebateu Silvana Oliveira.

Ludmilla e Brunna usaram o método de fertilização chamado Ropa, ou seja, um óvulo da cantora foi fecundado pelo sêmen de um doador e transferido para o útero da da dançarina. As duas estão juntas desde 2018.

Vale lembrar que a dançarina revelou detalhes sobre como contou a esposa que a fertilização havia dado certo. Em entrevista ao Fantástico, Brunna disse: "Fiz um teste e não acreditei. Abri outro teste, fiz. Não acreditei. Abri outro teste. Aí fiz o digital para aparecer assim: sim, yes, você está grávida".

Além disso, Brunna Gonçalves ainda declarou: "Só assim para eu acreditar. E ela (Ludmilla) perguntando: amor, e aí, já grudou? Eu falei: não, amor, tem que esperar um mês. Eu falava que tinha que esperar um mês".