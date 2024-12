Tiago Leifert acerta com SBT, e vai estrear em janeiro na emissora

De casa nova! Ao que tudo indica, Tiago Leifert já está com tudo encaminhado para começar uma nova fase da carreira. O apresentador teria fechado um acordo com o SBT. No entanto, a contratação depende agora apenas da assinatura de documentos.

A informação foi divulgada pelo jornalista Flávio Ricco, do portal Leo Dias. Segundo ele, o comunicador e a emissora estariam aguardando a análise do contrato pelos respectivos advogados. Contudo, tudo isso seria uma mera formalidade, já que a previsão é que o anúncio oficial seja divulgado dentro dos próximos dias.

Apesar disso, diferente do que estava fazendo na TV Globo, Leifert não ficará no comando de um reality. Ele teria sido convidado pelo SBT para assumir o cargo de narrador esportivo, vaga deixada por Cleber Machado.

Além disso, a previsão é que a estreia de Tiago seja no dia 21 de janeiro, no jogo da Liga dos Campeões. Cléber Machado deixou o SBT após um acordo entre as duas partes. O narrador fechou contrato com a Record, para a transmissão do Brasileirão em 2025.

Nas redes sociais, internautas comemoraram o retorno de Leifert nas telinhas. "Que acertooooo!" "O SBT tem tudo para crescer mais ainda no Ibope! O Tiago é maravilhoso". "Contratação de milhões. Parabéns, SBT, vocês vão voar".