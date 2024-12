Maria Padilha se pronuncia após ser acusada de trabalho escravo

Maria Padilha decidiu se pronunciar após uma ex-funcionária acusá-la de trabalho escravo. A colaboradora afirmou que trabalhava por mais de 17h seguidas, sem direito a descanso. No entanto, a atriz revelou que tomará as "medidas judiciais cabíveis após a denúncia".

Contudo, em nota enviada à imprensa, Maria Padilha informou: "Esclareço que a notícia que vem sendo divulgada na imprensa é completamente inverídica e, por isso, já acionei meus advogados, que estão tomando as medidas judiciais cabíveis para responsabilizar os envolvidos pela divulgação dessa mentira".

Ocorre que a ex-funcionária da atriz acionou a Justiça alegando que costumava começar a trabalhar às 5h, mas não tinha hora para sair. Por conta disso, ela pede indenização por danos morais e reivindica seus direitos trabalhistas. A informação foi divulgada pelo jornalista Daniel Nascimento.

Além disso, a mulher denunciou acúmulo de funções. Segundo ela, era responsável pela limpeza da casa, pelas compras no supermercado, preparo das refeições, cuidados com o filho e com o animal de estimação de Maria Padilha.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Não me surpreende...é o que se espera desses artistas que acham que são os donos do mundo". "Dinheiro não compra tudo, que a Justiça seja feita". "Mais uma ex-funcionária botando a boca no trombone contra esses famosos".