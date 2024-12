Filho de Preta Gil atualiza estado de saúde da cantora: "Tudo em paz"

Após mais de 18 horas de cirurgia, Preta Gil já está se recuperando bem. A informação foi repassada aos fãs da cantora, na manhã desta sexta-feira (20), pelo filho, Francisco Gil, através dos stories do Instagram.

“Tudo em paz aqui. A cirurgia da minha mãe terminou e tá tudo bem com ela”, começou o jovem, na legenda de uma foto onde aparece fazendo carinho braço da artista e é possível ver as tatuagens com o nome dele e o apelido “Drão” dado à mãe de Preta Gil, Sandra Gadelha.

Logo depois, o neto de Gilberto Gil agradeceu todos os comentários e energias positivas dos fãs: “Obrigado por toda energia positiva! Ela é uma guerreira e passou por mais essa. Seguimos fortes! Muito amor. Axé”, encerrou.

Vale lembrar que, na última quinta-feira (19), Preta Gil precisou ser internada para realizar mais uma cirurgia para tratar câncer no reto. Em agosto ela foi diagnosticada com a doença e passou por um procedimento para remoção do tumor.

Nas redes sociais, muitos seguidores e fãs desejam uma boa recuperação para a artista: “Seu amor e apoio são uma fonte de força para a Preta Gil. Que ela continue a se recuperar com muita saúde e paz”, comentou uma internauta.