João Guilherme sobre conselhos do pai: "não é a pessoal ideal"

João Guilherme, eleito “Homem do Ano” na categoria Digital pelo Men of the Year 2024, abriu o coração sobre a relação com seu pai, o cantor Leonardo. Em entrevista, o influenciador destacou aprendizados importantes que carrega do sertanejo.

Apesar da admiração, João foi sincero ao reconhecer as diferenças entre eles. “Meu pai foi criado e educado em outro tempo. Então, não sei se é a pessoa ideal para me dizer o que fazer e como me comportar”, afirmou o jovem.

O influenciador ressaltou, no entanto, uma das maiores lições que aprendeu com Leonardo. “Ele sempre foi o maior exemplo de humildade. É atencioso e carinhoso com todos os fãs”, declarou João, visivelmente orgulhoso.

Para ele, essa característica é um dos maiores legados de seu pai. “Essa é uma das maiores heranças que posso levar”, completou. A fala emocionou fãs, que elogiaram a maturidade de João ao refletir sobre sua trajetória: "Muito educado, tive a sorte de conhecer ele. Muito humilde mesmo.", comentou uma fã.



João Guilherme, aos 22 anos, segue conquistando destaque tanto pelo talento quanto pela autenticidade. Entretanto, nas redes sociais, outras pessoas criticaram o jovem: "Uau, calado é um poeta!", disparou um seguidor. "Esse moleque é mimado", respondeu outro.